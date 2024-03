Il fallo di Frendrup sul centrocampista nerazzurro continua a far discutere molto animatamente, così come il comportamento del sardo.

L’Inter ha battuto il Genoa 2-1 grazie al rigore trasformato da Alexis Sanchez: si è detto che il contatto tra Frendrup e Barella molto probabilmente non sarebbe dovuto essere ritenuto falloso ma si discute anche di altro. Molteplici accuse sono arrivate alla mezzala nerazzurra colpevole a dire di molti di aver accentuato non poco le conseguenze dell’intervento dell’avversario.

La critica

Il giornalista Sandro Sabatini ha stigmatizzato il comportamento del sardo; ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva. “Vedere quelle tre capriole di Barella sono state davvero pessime. Secondo me Zangrillo aveva ragione, da presidente del Genoa ma anche da appassionato. A me i simulatori non piacciono: i calciatori hanno un ruolo, rappresentano qualcosa. Sanzione per antisportività? Non é previsto questo provvedimento, ma darei qualcosa, non solo a Barella, ma a tutti quelli che fanno queste simulazioni. Queste cose non si fanno”.

Nicolo’ Barella

Le possibili ripercussioni

“Per Barella è controproducente: tutti gli arbitri che andranno all’Europeo si saranno salvati quest’immagine nel telefono. Ma anche Lautaro l’altra sera è stato ammonito per simulazione quando non era giusto, perché Ayroldi oltre ad essere in una serata in cui evidentemente ne beccava poche, era condizionato da altre volte in cui Lautaro aveva accentuato il contatto. Se Barella non corregge questa sua debolezza si ritrova con qualche brutta sorpresa, ci dovrebbe stare più attento“.

