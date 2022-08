Sempre più clamorosa la situazione del Barcellona che ancora non ha potuto registrare sette giocatori a pochi giorni dall’inizio della Liga

Barcellona ancora incredibilmente bloccato malgrado il mercato faraonico messo in piedi in estate. Le stringenti regole economiche della Liga fanno sì che a tre giorni dal primo appuntamento di campionato, il club blaugrana non abbia ancora potuto registrare ben sette giocatori.

Nella lista figurano i cinque super acquisti: Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié e Christensen (con questi ultimi due che avrebbero addirittura una clausola per liberarsi) oltre a Sergi Roberto e Dembelé, freschi di contratti rinnovati.

L’articolo Barcellona nei guai: Lewa e altri 6 giocatori non registrati a tre giorni dalla Liga proviene da Calcio News 24.

