II Barcellona ha messo gli occhi su Noussair Mazraoui, terzino destro del Bayern Monaco. Tutti i dettagli in merito

Noussair Mazraoui, terzino destro del Bayern Monaco, non è contento dello spazio che ha trovato ed ha già chiesto ai suoi agenti di trovargli una sistemazione in estate.

Come riporta il Mundo Deportivo, da tempo è noto l’interesse del Barcellona, che ha però bisogno di condizioni favorevoli per prenderlo, altrimenti proverà ad acquistarlo in prestito: il marocchino intanto ha fatto sapere che farà di tutto per facilitare l’operazione perché il suo desiderio è quello di vestire la maglia blaugrana.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG