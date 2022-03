Il vicepresidente del Barcellona Eduard Romeu è pessimista sull’acquisto di Haaland; il dirigente non ha risparmiato anche qualche frase polemica verso altri club.

Eduard Romeu ha parlato a Esports COPE della possibilità di portare a Barcellona l’attaccante Erling Haalnad. “Al Barcellona non c’è niente di impossibile, però è molto difficile. É uno dei giocatori più ambiti e per il momento ci sono quattro/cinque squadre in vantaggio, perché sono sani o perché giocano con regole differenti dalle nostre che vengono accettate e quindi hanno dei privilegi“.

Pallone Champions League

“Non dipende da me, però in questo le cifre di Haaland sono al di fuori della nostra portata. In inverno non potevano operare a abbiamo acquistato quattro giocatori. Dobbiamo avere fantasia, perché in questo momento non possiamo spendere centinaia di milioni di euro, non siamo nella situazione per farlo. Non è cambiato nulla riguardo il tetto salariale. La Liga ha fatto delle proiezioni sulle perdite dell’anno scorso e di quelle che potrebbero esserci adesso. Vogliamo cercare di massimizzare il valore del Barcellona, non abbiamo fretta“.

