Si infittiscono le voci di mercato attorno al Paris Saint Germain; il club francese parrebbe pronto a mettere sul piatto una grossa cifra per il portoghese.

Tira aria di rivoluzione al Paris Saint Germain dopo l’eliminazione dalla Champions League della settimana scorsa. Praticamente tutti i dirigenti e tutti i giocatori sembrerebbero in bilico per la prossima stagione, anche Neymar e Messi.

Paolo Maldini

La Gazzetta dello Sport rivela che il club parigino sia intenzionato ad offrire 70 milioni al Milan per Rafael Leao e un contratto da 6 milioni a stagione per il giocatore. Difficile che l’operazione vada in porto sia perché i rossoneri non intendono cederlo e sia perché il portoghese non vuole andarsene; serviranno più soldi per stuzzicare i Maldini e Massara che invece stanno lavorando ad un suo prolungamento.

