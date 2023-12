Il Barcellona è pronto a chiudere per l’arrivo di Vitor Roque: Xavi potrà contare sul brasiliano qualche giorno dopo Natale

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il giovane brasiliano arriverà in Spagna il 28 dicembre. Un vero e proprio regalo per il tecnico blaugrana in vista del ritorno in campo nel 2024.

