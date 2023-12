L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha fatto la sua analisi dell’operato di Fabbri nella sfida tra Monza e Juve di Serie A

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha fatto la sua analisi dell’operato di Fabbri nella sfida tra Monza e Juve di Serie A. La sua analisi:

ANALISI – «La sua gestione tecnica è rischiosa ma alla fine paga: sceglie di fischiare poco (solo venti falli) e il “campo” gli dà ragione. Da registrare solamente qualche imprecisione su alcuni contatti. Ingenuo Kyriakopoulos sul rigore al 9’: l’ex Sassuolo trattiene Andrea Cambiaso con due braccia, una sul braccio dell’avversario e l’altro sulla schiena, e lo fa in maniera prolungata. Bravo e furbo l’esterno della Juventus a mettersi davanti all’avversario e prendere la posizione, cadendo poi quando capisce di non poter arrivare sul pallone. Il fatto che Cambiaso non sia in possesso giustifica la scelta del giallo al posto del rosso. Corrette anche le sanzioni per Bremer e Milik, manca invece un’ammonizione per Patrick Ciurria, autore di un fallo ai danni di Kostic».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG