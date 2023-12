Piotr Zieliński è uno dei profili seguiti con maggiore interesse dall’Inter: ecco gli aggiornamenti sulla situazione di mercato

Tuttosport si concentra su Piotr Zieliński e sull’interesse dell’Inter nei confronti del centrocampista del Napoli, che non accenna a diminuire.

ZIELINSKI INTER- Di certo l’Inter non avrebbe problemi a soddisfare le richieste di Zielinski, anzi, visti gli standard del monte ingaggi nerazzurro, l’idea è quella di proporre al polacco un quadriennale da 4-4.5 milioni più bonus. L’ex Udinese ed Empoli, a Napoli dal 2016, in questa stagione non ha saltato una partita e ha giocato da titolare ben 17 delle 18 gare disputate dagli azzurri, con 3 gol e altrettanti assist. Numeri in linea con quelli ottimi delle precedenti sette annate sotto il Vesuvio dove è arrivato a quota 347 presenze (ottavo di tutti i tempi, a meno uno da Callejon) con ben 50 reti (17°). Numeri che all’Inter hanno analizzato e che vengono ritenuti in linea col progetto nerazzurro

L’articolo Zielinski Inter, Marotta vuole soddisfare le sue richieste: le ULTIME proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG