Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato di Lamine Yamal, talento blaugrana che ha fatto il suo esordio con la prima squadra a 15 anni nel match andato in scena sabato scorso. Ecco le dichiarazioni del tecnico del club catalano.

PAROLE – «Ho la sensazione che il suo rinnovo sia sotto controllo. Vuole continuare qui, il suo desiderio è trionfare col Barça. È un ragazzo tranquillo, intelligente, con i piedi per terra. Non avremo problemi a gestirlo. Per come la vedo io ha le qualità per giocare in Prima squadra».

