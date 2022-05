Il tecnico del Barcellona chiama rinforzi, Xavi non è affatto soddisfatto della rosa che ha disposizione. Ci sono già dei giocatori presi.

Xavi vuole rinforzi, sa bene che la prossima Champions League non può essere affrontata come si deve con questa rosa del Barcellona. C’è da dire ad onor del vero, che alcuni acquisti a parametro 0 sono già stati effettuati anche se non ufficializzati. Uno lo conosciamo bene è Kessié del Milan che si unirà alla squadra catalana a fine del contratto. L’altro è un difensore, parliamo del centrale del Chelsea danese, Andreas Christensen che anche lui andrà via a parametro 0 verso la squadra di Xavi. Ma non è finita qui, con l’acquisto di Mazraoui terzino destro prelevato a parametro zero dall’Ajax.

IM_pallone_serie_A_2020

Queste le parole di Xavi: “A fare la differenza sarà la situazione economica. Possiamo volere chiunque, ma servono i soldi. Può sembrare ovvio, anche se è la dura realtà; è importante rinforzarsi ogni anno, sia quando si vince che quando si perde. Mi sembra evidente che ci servano dei rinforzi, ma la situazione è quella che è. Chiunque arriverà sarà il benvenuto, ma saranno necessarie anche delle cessioni.“

