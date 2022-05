Tra i giocatori in scadenza del Bayern Monaco, ci sono Gnabry e Lewandowski due assoluti titolari dei bavaresi.

Il direttore sportivo del Bayern Monaco e tra l’altro anche ex giocatore della Juventus, Salihamidzic parla dopo il pari contro lo Stoccarda in Bundesliga. Tra i giocatori in scadenza ci sono due pedine cardini di questa squadra: Lewandowski e Gnabry.

Queste le parole sulla forte punta polacca: “Avremo dei colloqui, alcuni ne abbiamo già avuti. Poi vedremo cosa succede.”

Anche il forte esterno Gnabry è in scadenza di contratto 2023 come Lewandowski, queste le parole del dirigente della squadra bavarese: “Cerchiamo di offrire la migliore soluzione per ogni giocatore. Quindi spetterà a lui decidere. Il ragazzo è fantastico e sarei molto contento di poterlo tenere qui. Non abbiamo una quantità infinita di soldi, abbiamo già allungato alcuni contatti per provare a mantenere il cuore della squadra. Vedremo cosa potremo fare in base alla situazione finanziaria del club.” Conclude così.

