Il calciatore francese Paul Pogba del Manchester United (ancora per poco) non ha ancora deciso la sua destinazione finale. La decisione verte su tanti fattori, tra cui stipendio ovviamente, centralità nel progetto, ruolo dove sarà utilizzato e obiettivi di squadra. Il secondo ritorno al Manchester United finisce com’è finito primo, a parametro zero. Quasi un fallimento l’investimento, di certo non l’ideale per entrambi.

Cosa fa evitare al centrocampista francese di firmare subito con il PSG è principalmente la famiglia che non ha mai ben visto con tifo positivo la squadra parigina. Queste le parole del francese qualche mese fa: “Mio padre era un tifoso del Marsiglia e lo ero anche io. Guardo tutte le partite. È sempre stata una squadra che ho seguito.”

La stessa madre in una intervista sconsigliava il figlio di andare nell’odiata rivale, ovviamente i tifosi parigini non l’hanno presa bene, già l’anno scorso compariva questo striscione: “Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi.” Insomma la Juventus può sognare, ovviamente alle sue cifre.

