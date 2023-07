Barcellona, Xavi: «L’Arsenal gioca come se fossimo in Champions»

Xavi ha parlato del Barcellona dopo la sconfitta per 5-3 contro l’Arsenal.

PAROLE – «L’Arsenal ha giocato con un’intensità da Champions League nonostante fosse un test amichevole. Sono sicuri più avanti nella preparazione e nella condizione fisica, ma il ritmo è stato troppo alto per un match estivo. Noi dopo il virus intestinale eravamo molto corti e provati dagli ultimi giorni. I giocatori che ho mandato in campo non erano pronti a una partita del genere».

