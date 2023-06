Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del prossimo mercato degli spagnoli, ma non solo

PAROLE – «Dirò solo che tutti i giocatori con cui ho parlato vogliono venire al Barcellona. Nessuno mi ha ancora detto: ‘No, preferisco un altro club’. Il calciatore vuole ascoltare l’allenatore, sapere se sarà importante e in quale ruolo giocherà. Vedremo fino a dove possiamo spingerci perché siamo nelle stesse condizioni dell’anno scorso e potrebbe anche andare peggio. Potremmo non essere in grado di acquistare i giocatori che vogliamo. Questa è la nostra realtà: non siamo allo stesso livello economico di City, Bayern o Real Madrid. Siamo assolutamente condizionati dal fair play».

