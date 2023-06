Al termine della stagione regolare, la terza squadra promossa in Serie A sarà espressa dagli spareggi: playoff Serie B 2022/23

Saranno i playoff a stabilire la terza squadra di Serie B promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa, che hanno concluso la stagione regolare del torneo cadetto piazzandosi ai primi due posti. Playoff Serie B 2022/23: il distacco fra la terza classificata, il Bari, e la quarta, il Parma, è stato infatti di sole 5 lunghezze, facendo scattare in automatico gli spareggi, che non si sarebbero invece disputati se la distanza in graduatoria fra terza e quarta fosse stata di 14 o più punti.

Il regolamento

Secondo il regolamento vigente della Serie B, i playoff si disputano se fra la terza e la quarta classificata non c’è un distacco di 14 o più punti. In questo caso solo 5 lunghezze separano il Bari, terzo, e il Parma, quarto), per cui si disputeranno regolarmente gli spareggi, che coinvolgeranno le 6 squadre, che hanno concluso il campionato dal 3° all’8° posto, ovvero Bari (3°), Parma (4°), Cagliari (5°), Südtirol (6°), Reggina (7ª) e Venezia (8°).

In caso di arrivo a pari punti al termine della stagione regolare, ha fatto fede la classifica avulsa, con i seguenti criteri come scriminante:

Punti conseguiti negli scontri diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Differenza reti generale nell’intero campionato;

Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;

Sorteggio.

I playoff prevedono tre fasi distinte.

Turno Preliminare

Il Turno preliminare si svolge con una gara di sola andata fra la 6ª e la 7ª e fra la 5ª e l’8ª e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità anche dopo l’extra time non si battono i calci di rigore ma vince la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Semifinali

Le semifinali si giocano fra la 3ª classificata della stagione regolare contro la vincente del match fra la 6ª e la 7ª e fra la 4ª classificata e la vincente del match fra la 5ª e l’8ª in partite di andata e ritorno. Le gare di ritorno si disputeranno in casa delle due squadre meglio posizionate in classifica nella stagione regolare.

In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti, si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica. Non è dunque prevista la disputa dei tempi supplementari.

Finali

La finale dei playoff Serie B 2022/23 si disputa in partite di andata e ritorno fra le due vincenti delle due semifinali. La gara di ritorno si gioca in casa della squadra meglio posizionata nella stagione regolare.

In caso di parità dopo 180′, è promossa in Serie A la squadra meglio posizionata in classifica al termine della stagione regolare. Solo nel caso in cui le due squadre avessero ottenuto gli stessi punti in classifica al termine della stagione regolare, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Date e risultati playoff Serie B 2022/23

I playoff della Serie B 2022/23, come stabilito dalla Lega di Serie B, si giocheranno, per determinare la 3ª squadra promossa in Serie A, dal 26 maggio all’11 giugno 2023. Queste le date ufficiali:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023, ore 20.30, SÜDTIROL (6°) -REGGINA (7ª) 1-0 [89′ D. Casiraghi]

-REGGINA (7ª) [89′ D. Casiraghi] Sabato 27 maggio 2023, ore 20.30, CAGLIARI (5°)-VENEZIA (8°) 2-1 [14′, 18′ Lapadula (C), 52′ Pierini (V)]

Semifinali – andata

Lunedì 29 maggio 2023, ore 20.30, SÜDTIROL (6°)- BARI (3°) 1-0 [90′ + 2 Rover]

[90′ + 2 Rover] Martedì 30 maggio 2023, ore 20.30, CAGLIARI (5°)-PARMA (4°) 3-2 [10′ Benedyczak (P), 26′ Sohm (P), 68′ Luvumbo (C), 85′ rig. Lapadula (C), 89′ Luvumbo (C)]

Semifinali – ritorno

Venerdì 2 giugno 2023, ore 20.30, BARI (3°) -SÜDTIROL (6°) 1-0 [70′ L. Benedetti]

-SÜDTIROL (6°) [70′ L. Benedetti] Sabato 3 giugno 2023, ore 20.30, PARMA (4°)-CAGLIARI (5°)

Finali – andata

Giovedì 8 giugno 2023, ore 20.30, Vincente PARMA-CAGLIARI VS BARI

Finali – ritorno

Domenica 11 giugno 2023, ore 20.30, BARI VS Vincente PARMA-CAGLIARI*

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG