Jaroslav Silhavy, ct della Repubblica Ceca, ha parlato dell’assenza del centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, dai convocati.

PAROLE – «La sua assenza dalla lista dei convocati non è dovuta a problemi di salute. Recentemente abbiamo parlato con lui, per comunicargli sia la decisione che, soprattutto, quello che non ci è piaciuto di lui e cioè che reputo che il suo comportamento non sia sempre stato corretto. Per questo non sarà con noi».

