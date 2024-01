Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida con il Betis

Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barcellona contro il Betis di domani alle ore 18.30. Sfida decisiva per cercare di rimanere in scia a Real Madrid e Girona in testa a La Liga, anche loro in campo domani: Merengues prima contro l’Almeria e il Girona invece alle 21 contro il Siviglia. Di seguito le sue parole.

STAGIONE – «Credo fermamente che possiamo vincere tutti e tre i titoli. La vittoria non può essere garantita. Ci sono tante squadre che non vincono da molti anni ma abbiamo ragioni per essere ottimisti. Lo abbiamo fatto con la maggior parte della squadra dell’anno scorso».

MANCA SERENITA’ – «La positività è ciò che più manca qui, ma io già la contrasto. Suppongo che sia il nostro modo di essere. Catalani, il club, la storia… Noi soffriamo. Ma io la vedo come un’opportunità. Essere stato calciatore mi dà più tranquillità. Il livello di richiesta è molto alto e noi lo accettiamo ma manca la positività. Io la vedo sempre positiva, sono stato cresciuto così, mi hanno fatto così. Fallire sarebbe non provarci».

OBIETTIVI – «Non possiamo buttare via nulla. Dobbiamo puntare a tutti i titoli che ci restano. Dobbiamo migliorare nel gioco e vincere le partite in modo convincente. Sono tre titoli molto importanti e vogliamo combattere fino alla fine. Sette punti di svantaggio dalla vetta È la stessa pressione di quando siamo cinque punti avanti, l’anno scorso venne il Real e ci dissero che potevamo perdere il campionato, ci hanno battuto. Siamo ottimisti e possiamo recuperare i sei-sette punti che abbiamo alle spalle. Iniziamo il girone di ritorno con il massimo entusiasmo»

