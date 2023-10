Lamine Yamal, giocatore del Barcellona, è ufficialmente il più giovane titolare della storia della Champions League

Lamine Yamal, giocatore del Barcellona, è ufficialmente il più giovane titolare della storia della Champions League.

Lo spagnolo, infatti, è sceso in campo dal primo minuto nel match valevole per la seconda giornata della più importante competizione calcistica per club al mondo tra Porto e Barcellona, a soli 16 anni e 83 giorni.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG