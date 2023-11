Nicolò Barella ha parlato poco prima del match di campionato tra Inter e Frosinone: le dichiarazioni del centrocampista

Le parole di Nicolò Barella poco prima del fischio d’inizio del match tra Inter e Frosinone.

FROSINONE- Il Frosinone ha fatto un inizio di campionato importante, si sono meritati il nostro rispetto e di tutti quindi andremo in campo concentrati per vincere questa partita

GIOCARE IN CASA– Per noi è bellissimo giocare in uno stadio con un pubblico che ci spinge a fare meglio, però è normale che per le piccole squadre giocare a San Siro può anche essere un’arma a doppio taglio. Può incutere paura o dare uno stimolo in più. Speriamo che questa sera incuta timore

RESPONSABILITA’- Certo. L’ho sempre sentita, anche quando ero più giovane, non c’è bisogno di essere veterano per sentirla. Spero di sbloccarmi presto e dare un ulteriore aiuto alla squadra

