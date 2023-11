L’ex rossonero Alessandro Costacurta si proietta al match del 26 novembre tra Juve e Inter: le sue considerazioni sui due club

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex rossonero Billy Costacurta si esprime così sul derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter.

LE PAROLE- «Juventus-Inter sarà una partita stra-aperta, proprio per la capacità di una Juventus camaleontica. Sarà molto molto molto difficile farle gol e davanti in qualche maniera riescono sempre a segnare. Sarà una partita aperta nel risultato, sarà molto molto difficile per l’Inter. Naturalmente ci sarà una squadra che avrà la palla e l’altra un pochino meno»

L’articolo Verso Juve-Inter, Costacurta: «Partita apertissima, ma…» proviene da Inter News 24.

