Le parole di Barella ai microfoni di Inter TV. Le dichiarazioni del centrocampista dopo il trionfo di Napoli

Le parole di Barella a Inter TV dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli:

«Gol voluto? Io gioco per dare una mano alla squadra, per fare meglio per loro. Spero di essermi sbloccato visto che era un periodo di pali, traverse e tiri fuori. Sono contento per la vittoria e per il gol. Orgogliosi di aver battuto il Napoli? Venire qui e vincere tre a zero non è facile, ci sta venire qui e soffrire visto che hanno lo scudetto cucito sul petto. Siamo felici e abbiamo voglia di giocarcela fino all’ultima partita. Faremo del nostro meglio. Gruppo unito? Il gruppo è la parte più importante, posso solo ringraziarli. In un momento difficile per me mi sono stati vicini e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol lo dedico anche a loro».

L’articolo Barella a Inter TV: «Spero di essermi sbloccato, felice per il gol» proviene da Inter News 24.

