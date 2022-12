Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e dello Scudetto

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e dello Scudetto. Le sue dichiarazioni:

«Il campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori. Fino ad ora il Napoli ha fatto questo, noi ne abbiamo fatti tanti. Da un certo momento in poi ci siamo riuniti per risolvere la questione e i risultati si vedono. Non si parla di quello che succede nelle spogliatoio, ma ci sono dei momenti in cui è bello e serve per guardarsi in faccia e parlarsi. Avevamo perso il focus, ma ora l’obiettivo è chiaro nella testa e vogliamo provare a vincere lo Scudetto. Gol? Sono maturato e ho cambiato un po’ il mio gioco. Brozovic? E’ il migliore al mondo nel suo ruolo, assieme a Casemiro che però interpreta la posizione in maniera diversa. Abbiamo un centrocampo completo e con tante soluzioni. Lukaku? Il suo addio ci aveva collpito tanto. So quanta voglia abbia soprattutto dopo le critiche».

ITALIA E FUTURO – «Il Mondiale non ho ancora visto una partita non saprei che sentimento provare. Non sono lucido difronte a questo dispiacere enorme. Si dice il campo ha sempre ragione, ma per me il responso dato è ingiusto. Forse vedrò qualcosa ora e sarei contento lo vincesse Brozovic, dopo aver perso la finale. Al prossimo Mondiale prima dobbiamo andarci ma nel 2026 mi vedo ancora interista».

