Il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, Nicolò Barella, ha parlato così in vista della Finale di Champions contro il City

Intervenuto ai microfoni di RSI, Nicolò Barella ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla Finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

SE IMMAGINAVO TUTTO QUESTO? –: «Se immaginavo quando sono arrivato a Milano di giocare una finale di CL? Non me lo immaginavo, ma ci speravo. La verità è che ci ho sempre creduto. Ho avuto l’appoggio di tante persone e ho sempre cercato di ripagare la loro fiducia, come hanno fatto Inter e Cagliari. È un bel viaggio che ci godiamo fino alla fine e vediamo».

RICORDI DEL 2010? –: «Ho molti parenti tifosi dell’Inter, abbiamo visto in famiglia la partita tutti insieme e mi ricordo ovviamente i gol di Milito, è stato emozionante, è stata una bellissima serata, una gioia per il club e per chi tifa nerazzurro».

FINALI GIOCATE –: «Diciamo che ogni partita ha una storia a sé, vediamo di scrivere questa nel migliore dei modi e speriamo non sia come quella di EL ma come quella dell’Europeo».

CONFRONTO COL CENTROCAMPO DEL CITY? –: «Solo per citarne alcuni, noi abbiamo Brozovic che ha disputato una finale mondiale, abbiamo Mkhitarian che ha giocato ai massimi livelli, abbiamo Calhanoglu, quindi abbiamo esperienza, abbiamo tutto, c’è anche Gagliaridini pronto ad entrare. Non abbiamo paura dei nostri avversari, li rispettiamo come è giusto che sia, ma ci giocheremo la nostra partita».

L’articolo Barella: «Centrocampo del City? Non abbiamo paura, abbiamo esperienza» proviene da Inter News 24.

