L’attaccante dell’Inter Primavera e dell’Italia U20, Francesco Pio Esposito, ha parlato dell’avventura dei Mondiali

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dall’Argentina, dove sta disputando i Mondiali U20 con l’Italia, Francesco Pio Esposito, attaccante della Primavera dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni.

GOL DI TACCO E CHIVU –: «Avevo segnato di tacco anche in Under18. Se riusciremo a vedere la finale dell’Inter? Sì perché qui saranno le 18. Se mi sento figlio calcistico di mister Chivu? Sì, perché lui mi ha dato fiducia e io gli sono veramente grato. Quest’anno mi ha portato in Primavera in anticipo, mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare anche da capitano. Aveva avuto fiducia in me anche in Under14 e mi ha spostato nel ruolo che faccio adesso. Gli sono grato perché è un grande allenatore ma anche una grandissima persona».

RAPPORTO CON I FRATELLI –: «Chat tra fratelli? Ne abbiamo uno noi tre e uno di famiglia, ma abbiamo anche una sorella, si chiama Annamaria e la saluto. Sono più tranquillo rispetto ai miei due fratelli più grandi ed è dovuto al fatto che io sono salito a Brescia prima. Sicuro di me? Gioco in un gruppo nuovo ma sono stato accolto veramente bene, come se ci conoscessimo da una vita. In campo siamo molto legati e questo fa la differenza anche perché il tempo è poco».

MONDIALE E COMPAGNI –: «Casadei? Per noi è un punto di riferimento, uomo squadra, un leader che fa la differenza in mezzo al campo e sembra più grande. Non so perché Baldanzi esulta in quel modo.Quanto l’esperienza al Mondiale ci fa crescere? Un’esperienza unica, stadi pieni, tanta gente che ci sostiene. Haaland ha fatto 9 gol nel suo Mondiale Under20? Non lo so quanti gol vale il mio gol, conta sia servito a passare il turno. Comunque è stato un bel gol e me lo sono rivisto diverse volte. La gara con la Corea Sicuramente una squadra forte. Sono gare da dentro o fuori e saremo concentrati al massimo. Sappiamo cosa vogliamo e non vogliamo fermarci».

L’articolo Inter, parla Francesco Esposito: «Sono grato a Chivu, Casadei un punto di riferimento» proviene da Inter News 24.

