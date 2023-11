Stefano De Grandis ha parlato delle ultime prestazioni dei tre interisti Barella, Dimarco e Acerbi con la maglia della Nazionale

Ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis dice la sua sui tre giocatori dell’Inter impegnati questa sera nel match di qualificazione a Euro24 tra Ucraina e Italia: Barella, Dimarco e Acerbi.

BARELLA- «Nicolò Barella è un calciatore di livello internazionale. Ormai è evidente la sua affidabilità e la sua voglia di incidere sulla gara. Due anni fa è stato leggermente altalenante nel rendimento, ora è migliorato molto. Ha raggiunto una maturità significativa. È molto tecnico, palleggia e aiuta continuamente la squadra sia in fase di manovra, sia in fase di non possesso».

ACERBI E DIMARCO- «A essere sincero mi hanno sorpreso molto i due nerazzurri in difesa. Entrambi vengono da un’abitudine a giocare in un sistema con tre difensori, ma giocano sorprendentemente bene anche nel 4-3-3. Sono una coppia di garanzia. Il mister Luciano Spalletti sta facendo un ottimo lavoro con entrambi e li sta modellando alla grande».

