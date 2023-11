Sandro Sabatini si è ricreduto sulle potenzialità di Marcus Thuram tra le fila dell’Inter:il nuovo giudizio del giornalista

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini fa ammenda su Marcus Thuram, inizialmente non considerato adatto alla rosa dell’Inter. Ecco il nuovo pensiero del giornalista sul centravanti francese.

LE PAROLE- «Più che dire che mi sono sbagliato quest’estate, perché pensavo che Marcus Thuram non fosse il giocatore che stiamo vedendo… Per il resto del mercato l’Inter fino a Ferragosto l’ha avuto difficoltoso, poi ha messo le cose a posto. Thuram è stato il primo acquisto, a me non sembrava un giocatore in grado di portare la maglia numero 9 con la stessa bellezza e concretezza di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Invece Thuram ci sta facendo ricredere: sbagliavo io ma anche tanti altri, compreso all’interno dell’Inter perché poi sono andati di corsa a prendere Marko Arnautovic dopo aver cercato Folarin Balogun, Gianluca Scamacca e tanti altri. È evidente che, se vai a prendere Arnautovic negli ultimi giorni, non eri sicurissimo di Thuram».

L’articolo Thuram, Sabatini fa ammenda: «Mi sono sbagliato, ma anche all’Inter» proviene da Inter News 24.

