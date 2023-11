L’agente di Anatoliy Trubin, soffiato dal Benfica all’Inter, è tornato a parlare di mercato e della possibilità che approdi in Serie A

Raggiunto da Sportitalia, l’agente di Anatoliy Trubin, Yuriy Danchenko, ritorna sulla trattativa che ha portato il giovanissimo portiere tra le fila del Benfica a discapito dell’Inter. Non esclude, però, che in futuro la pista possa riaccendersi:

MERCATO- «Per quanto riguarda la trattativa su Trubin, diciamo che il Benfica è stato più persistente e convincente, quindi io e Anatoliy abbiamo preso questa decisione. Il campionato italiano è uno dei più grandi del mondo. Se vuoi crescere e raggiungere dei traguardi, vincere trofei, allora devi giocare in squadre e campionati forti: ce ne sono tante di squadre forti in Italia, compresa l’Inter. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere, poi succederà quello che Dio vorrà»

L’articolo Trubin Inter, l’agente torna sul mercato estivo: «Vederlo in Italia Faremo il possibile» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG