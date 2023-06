L’Inter non ha la necessità di vendere giocatori preziosi: Nicolò Barella, nel mirino del Newcastle, ha ricevuto un’offerta rifiutata

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’offerta di quasi 60 milioni di euro fatta dal Newcastle all’Inter per Nicolò Barella potrebbe essere un caso non isolato, ma solo un primo approccio.

La Rosea, nel concentrarsi sul giocatore nerazzurro, scrive così:

BARELLA– Non c’è come lo scorso anno la necessità di chiudere il mercato con un attivo di 80 milioni, ma sarà sufficiente qualcosa di meno. Zhang non ha la necessità di cedere il pezzo pregiato del suo centrocampo che, a sua volta, sogna un top club se dovesse abbandonare Milano. […] Il segnale lanciato dal Newcastle, però, potrebbe non restare isolato ed è probabile che si sia trattato solo di un primo approccio, con la cifra destinata a salire. Di quanto lo vedremo.

