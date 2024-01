Il figlio di Gigi Riva, Nicola, si è rivolto a Nicolò Barella sui social, per ringraziare il centrocampista dell’Inter per le parole spese

Subito dopo il triplice fischio della finale di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter contro il Napoli, il primissimo pensiero di Nicolò Barella è stato rivolto a Gigi Riva, che poco prima dell’inizio del match era deceduto. Il figlio della leggenda del Cagliari, Nicola, si è rivolto al centrocampista nerazzurra con un post su Instagram.

IL MESSAGGIO – «Grazie Nicolò Barella, sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire. La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto»

