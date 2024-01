Inter Juve, la mossa a sorpresa di Allegri: vuole preservare questo giocatore! L’idea del tecnico per il match contro l’Empoli

La testa di Massimiliano Allegri è già all’Inter e lo confermano le scelte di formazione che dovrebbe fare per Juve-Empoli. Il tecnico bianconero non vuole rischiare di perdere delle pedine fondamentali in vista dello scontro diretto della prossima giornata di campionato.

Motivo per cui, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di preservare Danilo in quanto diffidato. Al suo posto dovrebbe giocare Alex Sandro, a completare il reparto con Gatti e Bremer.

