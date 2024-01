Barella eletto come MVP di Inter Lazio! La prova della mezzala nerazzurra nella semifinale di Supercoppa Italiana

Al termine di Inter Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri per 3 a 0, la palma di migliore in campo è stata data a Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista di una super prestazione, nonostante non sia entrato nel tabellino per gol o assist.

Prova ai limiti della perfezione per la mezzala, che si è fatto trovare in tutte le zone del campo, decisivo per mandare in porta i propri compagni di squadra. Sfortunato poi, nella traversa colpita con un bellissimo tiro al volo.

L’articolo Barella eletto come MVP di Inter Lazio! La sua prova in semifinale di Supercoppa Italiana – FOTO proviene da Inter News 24.

