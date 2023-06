Barella, il Chelsea ci prova. L’Inter chiede più di 70 milioni per il centrocampista azzurro: gli scenari

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha rilanciato proponendo uno scambio tra Lukaku e Barella. Tuttavia, alla luce del diktat di Zhang, ovvero che per comprare occorre prima vendere, probabilmente, non è il caso di dare per scontato che Barella resti all’Inter.

Se dovesse arrivare un’offerta di una certa entità, però, sarà inevitabile ascoltarla. Evidentemente, non potrà esserci dentro uno scambio, ma dovrà essere in cash, e pure superiore ai 70 milioni.

L’articolo Barella, il Chelsea ci prova. L’Inter chiede più di 70 milioni: gli scenari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG