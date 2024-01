Nicolò Barella ha cercato di mandare in gol Alexis Sanchex nel match tra Inter e Verona: il retroscena sull’episodio

La Gazzetta dello Sport torna su uno degli episodi che hanno caratterizzato il match tra Inter e Verona, con Barella che sceglie di servire Sanchez invece che segnare da solo.

RETROSCENA – Sapeva che il cileno era ancora a secco in Serie A e, nonostante il cronometro segnasse il 97′, ha avuto la lucidità per pensare prima al gruppo che a se stesso. Se da un lato Inzaghi avrebbe preferito chiudere il match, dall’altro lo ha fatto felice l’attenzione che il suo vice capitano ha mostrato nei confronti di un compagno in difficoltà e bisognoso di un’iniezione di fiducia. […]

Sanchez, che soffre perché gioca poco e non riesce a trovare la via del gol con la continuità dello scorso anno a Marsiglia, aveva bisogno della prima gioia stagionale in A e Barella ha anteposto la soluzione personale al bisogno di un compagno. E’ stato un messaggio che lo spogliatoio ha colto e apprezzato.

SPIRITO DI GRUPPO – In quell’assist cercato in una situazione nella quale era meglio calciare verso la porta avversaria c’è il forte spirito di gruppo che è alla base di questa stagione nerazzurra. Un sentimento forte e nato spontaneamente la scorsa estate, quando la fascia è finita sul braccio di Lautaro e l’argentino ha chiesto l’aiuto di tutti gli altri “senatori”, da Barella ad Acerbi passando per Dimarco, Darmian, Bastoni e De Vrij. Con l’addio dei leader “storici” Handanovic, Skriniar e D’Ambrosio, ma soprattutto con il… tradimento di Lukaku, tutti ad Appiano Gentile hanno capito che bisognava essere ancora più squadra rispetto al passato.

L’articolo Barella, il retroscena: ecco perchè ha servito Sanchez in Inter Verona proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG