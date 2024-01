Edin Dzeko, ex attaccante dell’Inter, sta vivendo una stagione incredibile al Fenerbahce: i numeri del bosniaco

Edin Dzeko, ex attaccante dell’Inter, sta vivendo una straordinaria rinascita a Istanbul, guidando il Fenerbahce con prestazioni eccezionali e una media impressionante di gol.

Nella recente vittoria per 7-1 contro il Konyaspor, l’ex attaccante nerazzurro ha segnato una tripletta in soli 40 minuti, consolidando la sua leadership nella classifica marcatori. I suoi numeri parlano da soli: 16 gol in 18 partite di campionato, 20 in 24 considerando anche la Conference League, con una media di un gol ogni 89 minuti. A quasi 38 anni, Dzeko dimostra di avere ancora molto da offrire nella sua illustre carriera.

L’articolo Dzeko, numeri da capogiro col Fenerbahce: grande rimpianto dell’Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG