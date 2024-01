L’allenatore Walter Novellino ha esaltato le prestazioni dell’Inter, soffermandosi poi su Inzaghi, che ha paragonato ad Allegri

Dagli studi di Sportitalia, Walter Novellino si esprime così sull’Inter e sul percorso fatto fino ad ora in campionato. Poi il paragone con la Juve.

INTER – «Al di là delle polemiche, che pure le ho trovate giustificate dal fatto che il secondo gol contro il Verona fosse da annullare, la squadra di Inzaghi ha però una rosa straordinaria ed ha giocato meglio di tutti»

JUVE E ALLEGRI– «Si parla molto del gioco, ma Allegri è un tecnico che ha vinto tanto e credo che a parte qualche partita abbia espresso sempre un buon gioco. È uno che sa gestire il gruppo, sa come mettere a proprio agio i giocatori. Vedevo dei video di come sfida i suoi in allenamento, in alcuni giochi, fra le risate ed un clima che si vedeva essere bello e coinvolgente. I risultati si vedono»

INZAGHI – «È molto bravo. Anche lui come Allegri è uno pratico, più che teorico. La teoria va bene fino ad un certo punto. In un calcio che sta cambiando. Parlando di allenatori pratici penso anche ad uno come Gasperini, più bravo nella marcatura uomo a uomo e tanti altri aspetti moderni. Sono un suo grande ammiratore.

C’è un rinnovamento totale nel modo di giocare, anche nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1 di squadre come Bologna e Fiorentina, che cambia a partita in corso. In questo contesto uno come Allegri ci sta benissimo. L’unica cosa che ‘rimprovero’ ai miei colleghi è l’impossibilità, molto spesso, ad assistere ai loro allenamenti. Io andavo a vedere Sacchi, andando a casa sua ai tempi del Ravenna. E lui mi coinvolgeva nel suo lavoro»

