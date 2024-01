Bruno Longhi si è espresso a proposito del caos arbitri che sta sollevando un polverone in Serie A: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi torna sulla polemica contro gli arbitri in Serie A, colpevoli di diversi errori (tra cui il match tra Inter e Verona).

LE PAROLE – «Bisognerebbe resettare e capire cosa deve essere questo calcio. Agli arbitri hanno dato l’input di far sì che ci siano partite più fluide, con tempi più lunghi, ma così facendo gli stessi falli che vengono sottovalutati in altre zone del campo vengono puniti in area col calcio di rigore. Ora parliamo di tutto meno che di calcio. Purtroppo non esiste un dio del Var le cui decisioni sono inappellabili, purtroppo siamo soggetti a ricevere giudizi e a giudicare esseri umani»

L’articolo Caos arbitri, Longhi con sicurezza: «Hanno ricevuto un input preciso» proviene da Inter News 24.

