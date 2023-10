Una stagione particolare per Nicolò Barella, perché da quando è all’Inter è strano non vederlo nel tabellino dei marcatori o rifinire per i compagni

L’Inter e Inzaghi hanno bisogno del vero Nicolò Barella: in campo gioca sempre con la solita grinta ma gli stanno mancando i passaggi vincenti e soprattutto gli inserimenti in zona gol. In 12 partite soltanto un assist tra campionato e Champions per il classe ’97. Negli ultimi giorni è stato anche turbato dal caso scommesse, tirato in mezzo senza senso dalla fonte di Fabrizio Corona.

Proprio per questo i tifosi hanno deciso di sostenere Barella con un bellissimo striscione apparso in Curva Nord contro il Salisburgo. Ora deve sbloccarsi perché l’Inter ha bisogno anche di lui.

L’articolo Barella, Inzaghi e l’Inter hanno bisogno del ‘vero’ Nicolò proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG