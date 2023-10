L’Inter si gode il doppio primato, quello in Serie A e quello in Champions League: un doppio sprint per continuare a sognare

La finale di Champions League persa contro il Manchester City ha lasciato nella testa dell’Inter tanta consapevolezza nei propri mezzi. Nonostante i diversi innesti dal mercato estivo e una rosa rivoluzionato in qualche settore, i nuovi arrivati sono riusciti subito ad ambientarsi e inserirsi in un gruppo già collaudato. Sommer, Frattesi, Pavard e Thuram sono gli esempi lampanti di quanto i nerazzurri siano anche migliorati sotto certi punti di vista: nell’esperienza europea, nella grinta e nella fisicità.

Il primo posto in Serie A e ora anche quello in Champions dopo la vittoria sul Salisburgo rappresentano due punti di partenza importanti per impostare lo sprint prima della prossima sosta. Per Inzaghi non c’è tempo per adagiarsi e rilassarsi perché ogni tre giorni si torna in campo, ma l’Inter ha dimostrato di esserci con la testa anche nei momenti più difficili, poi qualche incidente di percorso è fisiologico ma ha dato sempre risposte e fatto vedere reazioni. Da Istanbul i nerazzurri ne sono usciti più forti e i primi due mesi della nuova stagione ne sono la prova concreta.

