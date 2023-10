Ernesto Paolillo, ex ad dell’Inter, ha concesso un’intervista a Cusano Italia Tv dove ha parlato del tema Lukaku

Ernesto Paolillo, ex ad dell’Inter, ha concesso un’intervista a Cusano Italia Tv dove ha parlato del tema Lukaku. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Su Lukaku sono fra quelli che ancora adesso sono convinti che l’Inter con lui abbia sbagliato totalmente. Ha sbagliato nella gestione dei giocatori, ha disilluso e deluso il giocatore non schierandolo come doveva nella finale. Sono certo che abbiamo rinunciato a giocare la finale per troppa paura e non rischiando Lukaku al posto di Džeko. Meritava di giocare dall’inizio quando tutta la squadra era fresca e non entrare nel momento in cui è invece entrato perché le ali erano totalmente spompate e quindi non potevano dargli supporto. Il belga quest’anno aveva bisogno, per stare all’Inter, di garanzie, di essere considerato la punta numero uno».

