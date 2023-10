Nonostante il turnover nell’Inter di Inzaghi ci sono giocatori su cui Inzaghi non può fare a meno e risultano sempre determinanti

Al momento di stilare la formazione Simone Inzaghi sa già su chi partire per mettere in campo il suo undici: Lautaro, Mkhitaryan e Calhanoglu. L’argentino è entrato dalla panchina soltanto nel match contro la Salernitana dove poi ha segnato anche quattro gol. Il turco fuori soltanto nella prima di Champions con la Real Sociedad, salvo poi entrare a inizio ripresa. Per l’armeno non esiste riposo, anche se contro la Roma potrebbe toccare proprio a lui rifiatare dopo aver tirato la carretta in questi primi due mesi di stagione.

Difficile rinunciare alle qualità e all’intelligenza di Mkhitaryan, per questo è anche uno di quelli con più minutaggio nella rosa dell’Inter. L’allenatore non può fare a meno di loro e sono i tre pilastri dei nerazzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, i pilastri di Inzaghi: il tecnico ha i suoi intoccabili proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG