L’ex terzino dell’Inter ora al Torino, Raoul Bellanova, si è raccontato a Dazn tra rimpianti, esperienze e del momento in granata

L’ex terzino dell’Inter ora al Torino, Raoul Bellanova, si è raccontato a Dazn tra rimpianti, esperienze e del momento in granata. Le sue dichiarazioni:

FRANCIA – «In Francia non ero mentalmente pronto, ero molto permaloso e prendevo sul personale cosa mi diceva il mister. Mi sentivo perso, ma ringrazio di cuore Cagliari che mi ha messo in rampa di lancio per poi arrivare all’Inter. In Sardegna devo ringraziare Mazzarri, lo sento ancora».

TORINO – «Siamo lo specchio del mister: ci dà carica e ci tiene tantissimo. Dispiace che non arrivino i risultati perché ci stiamo facendo il mazzo: a Lecce dobbiamo fare punti».

L’articolo Bellanova, la Francia e i rimpianti: «Devo ringraziare Mazzarri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG