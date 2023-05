Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha fatto un mini-bilancio di tutta la stagione della sua squadra.

Sky Sport ha intervistato Nicolò Barella al termine del match contro l’Atalanta che ha sancito la qualificazione dell’Inter alla prossima Champions League; ecco la sua analisi. “Avevamo un avversario difficilissimo da affrontare con pochi giorni di riposo e ci siamo detti di fare un buon inizio per metterci in pari e così abbiamo fatto. Sicuramente è stata una stagione un po’ strana. È andata benissimo in Coppa Italia e Champions League, in Serie a abbiamo lasciato qualcosa anche in gare in cui non abbiamo avuto approccio giusto”.

Nicolo’ Barella

“Siamo comunque stati bravi alla fine ad ottenere un posto in Champions e a conquistare la finale a cui penseremo subito dopo l’ultima partita di campionato. Nell’ultimo periodo gli alti e bassi che dicevo prima ci sono stati meno. Abbiamo trovato più equilibrio e la forma di giocatori che c’erano mancati. Anche io mi sento meglio, cerchiamo di arrivare al meglio a questa partita perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sfavoriti in Champions? In coppa Italia la Fiorentina ci ha fatto gol subito e ci ha messo in difficoltà, il calcio è questo. Può succede di tutto, È una partita secca e noi non abbiamo nulla da perdere se non andare in campo e dare tutto quello che abbiamo”.

