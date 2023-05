Il portiere dell’Inter, André Onana, ha analizzato così la vittoria ottenuta dalla sua squadra nel match contro l’Atalanta

Al termine di Inter-Atalanta, André Onana è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE –: «Dico grazie a Inzaghi, sta facendo un lavoro eccezionale, mi ha dato l’opportunità di essere il portiere dell’Inter, per me è un onore essere qui, mi auguro di poter vincere tutto e di guardare avanti senza paura».

Il camerunese ha parlato anche ai microfoni di Inter TV.

SULLA PARTITA –: «Era una partita troppo importante per noi, la partita più importante dell’anno. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, sono molto contento per noi. La vita ha momenti buoni altri meno, io guardo sempre il positivo delle cose. Sono sempre stato abituato ad affrontare le cose difficili, ogni mattino ringrazio Dio per le opportunità che mi ha dato».

ISTANBUL? –: «Sappiamo che loro sono una grande squadra ma questa squadra ha l’opportunità di giocarsela. Le finali non si giocano ma si vincono. Non posso promettere la vittoria ma prometto che l’Inter andrà a morire su quel campo e farà tutto il possibile per regalare questo sogno ai tifosi. Come si attende la finale? Con tanta tranquillità. per noi era importante vincere stasera. Ci sarà un’attesa serena. Sono stati mesi difficili. Istanbul sarà una battaglia, non vedo l’ora di giocarla».

