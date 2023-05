Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta di stasera.

Gian Piero Gasperini ha analizzato Inter-Atalanta ai microfoni di Sky Sport. “Mi aspettavo un’Inter molto carica, che avesse qualche difficoltà non all’inizio. Mi aspettavo potesse partire forte, aveva ancora adrenalina e voglia di fare bene. Sono partiti fortissimo, poi siamo riusciti a trovare le misure giuste sui loro attaccanti e abbiamo costruito una buona partita”.

Romelu Lukaku

“Il valore di Lukaku è grande ma l’abbiamo marcato male, non siamo riusciti ma poi abbiamo preso le misure. Futuro è domenica, il traguardo dell’Europa League sarebbe molto bello per un gruppo che è stato competitivo. Abbiamo viaggiato a braccetto con le big distaccando quelle dietro. Questa è la soddisfazione più grande, per il resto vedremo. C’è stata una disparità nei giudizi, i giocatori hanno dato tutto però non eravamo da Champions. Tra me e la società c’è massimo rispetto, conoscono le mie perplessità, c’è un rapporto di fiducia e riconoscenza ma poi c’è il calcio, ci possono essere opinioni diverse, non so se troveremo un punto di incontro“.

