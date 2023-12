Il centrocampista dell’Inter Niccolò Barella ammette di aver vissuto un momento molto difficile in temi recenti.

Niccolò Barella dopo aver segnato il suo primo goal stagionale, il secondo dello 0-3 rifilato al Napoli ieri, ha parlato così a DAZN. “Il Napoli è campione d’Italia per un motivo: sono fortissimi. Giusto venire qui a chiudersi un po’ per la loro qualità, ma abbiamo dimostrato che ci siamo, di voler fare bene e voler lottare fino alla fine“.

Momento difficile

Poi l’importante ammissione: “Ringrazio tanto i miei compagni. Mi sono stati vicini in un momento difficile, non mi era mai capitato: non mi venivano le giocate e non usciva niente e i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol è per i miei compagni, per la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie”.

Nicolo’ Barella

Meglio goal o assist

“Ma se Calhanoglu non segna il mio assist è inutile. I gol sono sempre una combinazione di due giocatori. Contento che siano entrati i due gol e anche per il gol di Marcus, super meritato”.

Sulla lotta Scudetto

“Il campionato è molto lungo, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Uno lo abbiamo vinto e l’altro perso. Ci sono tanti fattori, possono succedere tante cose. La Juve è una squadra difficile da affrontare per il sistema di gioco. Normale fare più fatica, siamo esaltati, ci sono tante squadre forti, sarà un campionato combattuto”.

L’articolo Barella: “Ringrazio i miei compagni, mi sono stati vicino quando non mi riusciva nulla, questo goal è per loro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG