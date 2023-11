Calciomercato Inter, novità per il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella sul fronte rinnovo. La situazione attuale

L’Inter vuole tentare anche di rinnovare il contratto al centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: in scadenza nel 2026, ma con la voglia comunque di continuare a Milano la sua straordinaria carriera.

Come riportato da Sky Sport, il rinnovo contrattuale di Barella potrebbe arrivare addirittura ad inizio 2024 per un progetto ambizioso e a lungo termine per l’Inter. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Barella, rinnovo in bilico con l’Inter? La situazione di mercato proviene da Inter News 24.

