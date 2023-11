Ecco tutte le novità per quanto concerne il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter dove filtra grandissimo ottimismo

Tutto pronto per il rinnovo di Lautaro Martinez che con l’Inter è pronto a legare per un lungo periodo nerazzurro, con l’obiettivo di portare la squadra sempre più in alto anche nella vincita di trofei.

Come riportato da Sky Sport, il rinnovo contrattuale dell’attaccante e capitano dell’Inter avverrà praticamente entro la fine del mese, con la società che conta molto sul “si” definitivo.

L’articolo Rinnovo Lautaro Martinez, fumata bianca per l’Inter. Ecco la data proviene da Inter News 24.

