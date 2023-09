Nicolò Barella, inserito tra i candidati al Pallone d’Oro, vede aumentare ancora il proprio valore di mercato: le cifre

L’Inter si coccola Nicolò Barella, unico italiano inserito tra i candidati al Pallone d’Oro. La crescita del centrocampista è stata esponenziale, ed adesso si è affermato tra i top d’Europa. La Gazzetta dello Sport parla di come il valore dell’ex Cagliari sia ormai superiore ai 100 milioni di euro, ma che l’intenzione sia sua, che del club, è quella di restare in nerazzurro.

C’era stato il corteggiamento del Newcastle, così come non è un segreto l’interesse da parte di Liverpool e Bayern Monaco. Ma il giocatore si sente leader e faro della squadra di Simone Inzaghi: «Si sente leader all’interno dello spogliatoio e punta a indossare la fascia da capitano che da quest’anno è finita sul braccio di Lautaro. A 26 anni sa di avere parecchio tempo davanti a sé per regalarsi questo desiderio che ha già realizzato la scorsa stagione (contro il Lecce) e che realizzerà in questa quando il Toro siederà in panchina. Ecco perché pensa soprattutto alla seconda stella da cucirsi sul petto. Per un interista dalla nascita avrebbe un valore ancora più speciale».

L’articolo Barella sempre più faro dell’Inter, il suo valore è a 3 cifre: no a top club per restare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG