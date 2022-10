Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la gara show del Camp Nou tra Barcellona e Inter

Le parole di Barella dopo il match tra Barcellona e Inter:

LE PAROLE – “Ci sarebbe piaciuto vincere, ma questo è l’atteggiamento che dobbiamo avere e che è mancato a inizio campionato, portandoci dove non volevamo essere. Ne siamo usciti, con l’entusiasmo di oggi. Non deve essere una parentesi ma la conferma del lavoro di anni. Vogliamo portare l’Inter più in alto possibile. Oggi è stata una bella partita”.

L’articolo Barella: «Volevamo vincere, ma siamo tornati. E’ la conferma del lavoro di anni» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG