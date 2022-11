Baresi a Sky: «Ci prepareremo al meglio, saremo pronti per stupire ancora». Le parole dell’ex calciatore e leggenda del Milan

Franco Baresi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del doppio match contro il Tottenham. Ecco le parole dell’ex calciatore e leggenda del Milan:

TOTTENHAM – «Ci prepareremo al meglio, saremo pronti per stupire ancora. C’è entusiasmo, la squadra è matura per andare lontano. Massimo rispetto per il Tottenham, Conte conosce il calcio italiano. Non sarà facile, ma siamo ambiziosi e dobbiamo pensare in grande».

MOMENTO DEL MILAN – «In questo momento stiamo bene. Siamo maturi per giocare queste partite. L’esperienza dell’anno scorso ci è servita. Siamo convinti di potercela giocare con tutti. Conte è attento a tutto, ma il Milan può essere all’altezza anche di questo turno»

SU CHI PUNTA IL MILAN – «Il Milan è già salito di livello. Stiamo facendo ottime prestazioni, tanti giocatori sono cresciuti. Il Milan fa un calcio che piace, tutti i giocatori sono coinvolti. Abbiamo un centrocampo molto forte, in difesa ci sono giocatori che non hanno paura e questo è importante. In avanti poi creiamo tanto. Il mister è bravo a proporre un calcio propositivo che coinvolge tutta la squadra. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro sarà di grande aiuto».

